JAKARTA - Deddy Corbuzier belakangan ini kembali menjadi sorotan. Mantan pesulap profesional itu melakukan protes lewat joget TikTok bersama anak semata wayangnya, Azka Corbuzier. Rupanya, Deddy Corbuzier masih mengeluhkan lantaran sejumlah tempat gym belum diizinkan buka.

Deddy Corbuzier menilai penutupan tempat olahraga dirasa kurang tepat. Pasalnya, tuntutan hidup sehat di tengah pandemi Covid-19 harus dilakukan setiap orang. Ia juga menyayangkan, meski angka Covid kian melandai namun gym hingga kini tak kunjung diberi izin untuk beroperasi.

Untuk mengekspresikan keluhannya, lantas mantan suami Kalina Ocktaranny itu membuat video joget TikTok bersama Azka. Keduanya terlihat menikmati alunan musik yang mengiringi goyangannya itu.

"Gym masih tutup. Orang mau sehat susah amat. Mall buka. Apa kaga boleh sehat kite. Dah lah jogetin aja," tulis Deddy Corbuzier dikutip dari akun instagramnya, Minggu (26/9/2021).

Dalam tulisannya, Deddy menegaskan bahwa bentuk protesnya ini bukan untuk mempromosikan bisnis gym-nya. Rupanya, Deddy Corbuzier bermaksud mendukung setiap orang dalam menjaga kesehatan dengan berolahraga. Deddy juga meyakini kesembuhannya dari serangan badai sitokin lalu, lantaran dampak rutin olahraganya selama ini.

"I have no problem at all. I have my own gym. Everywhere. Cuma orang lain mau latian. Mau sehat, mau kuat, susah. Masker is good. Healthy inside. Is better. I survive covid and cytokine coz, I'm built on the gym. Proven," tulisnya lagi.

Momen jogetnya Deddy Corbuzier ternyata menarik perhatian warganet. Para netter mengaku aneh melihat sang master bertingkah layaknya anak remaja TikTok. Bahkan banyak warganet yang mengaku terhibur usai melihat goyangan Deddy Corbuzier. "@mastercorbuzier masya allah hahahhahaha kocak. Jarang-jarang nih," tulis netizen. "Kerenn om. Sehat selaluu," tulis netizen lain. "Joget sebagian dari olahraga kok," tulis warganet. "Tuyul bisa joged juga ternyata," tulis akun lainnya.