JAKARTA - Chen EXO merayakan ulang tahunnya yang ke-29 pada hari ini (21/9/2021). Untuk merayakan momen spesial itu, para EXO-L (sebutan untuk penggemar EXO) mengadakan 21 Days #CHENtember Challenge, sejak 1 September silam.

Challenge tersebut dimulai dengan aksi para penggemar yang secara bersama-sama mengunggah foto Chen saat ia berpose bersama bunga di hari pertama. Dan terakhir, penggemar menuliskan pesan untuk sang idol lewat A Letter for Chen.

Pemilik nama asli Kim Jong Dae ini merupakan vokalis utama boy group EXO yang debut di industri musik K-Pop sejak tahun 2011, saat dirinya masih berusia 19 tahun. Merayakan ulang tahunnya, berikut Okezone menyajikan lima fakta menarik tentang Chen EXO.

1.Alasan Chen Jadi Vokalis Utama EXO

Chen memiliki suara setinggi tiga oktaf yang membuatnya tak butuh waktu lama untuk diterima bergabung dalam EXO. Bakat bernyanyi itu didapatkannya dari sang ayah, yang juga memiliki vokal merdu.

Kendati demikian, bukan berarti Chen dengan mudah diterima saat ingin mengawali karir sebagai penyanyi. Orang tuanya bahkan sempat melarang dirinya untuk menjadi penyanyi, sebelum akhirnya diterima menjadi trainee di SM Entertainment.

2.King of OST

Berkat suara emasnya, Chen EXO sering diminta untuk menjadi pengisi soundtrack berbagai drama. Dia menyanyikan The Best Luck yang menjadi OST drama It’s Okay, That’s Love, juga Everytime untuk drama Descendants of the Sun.

Dia juga pernah meminjamkan suaranya untuk drama Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo lewat lagu For You dan 100 Days My Prince lewat Cherry Blossom Love Song. Karena popularitas lagu-lagu OST yang dinyanyikannya tersebut, Chen kemudian dijuluki ‘King of OST’.

3.Operasi lidah

Saat tampil bersama EXO dalam variety show Knowing Brothers, Chen sempat mengungkapkan sebuah fakta sekaligus penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ia mengaku pernah menjalani operasi untuk memotong lingual frenulum pada lidahnya.

Operasi yang dijalaninya saat SMA itu, diakui Chen bertujuan agar dia bisa bernyanyi lebih baik. Namun, cara bicaranya menjadi lebih kaku usai menjalani pemotongan lingual frenulum tersebut.

4.Wajib Militer

Chen EXO mulai menjalani masa tugas wajib militer (wamil), pada 26 Oktober 2020. Dia merupakan personel EXO keempat yang menjalani wamil, setelah Xiumin, D.O, dan Suho.

Sebelum berangkat untuk melakukan wamil, Chen sempat menuliskan surat untuk penggemar yang diunggahnya di aplikasi LYSN. Sebagai karya terakhirnya selama wamil, dia merilis single solo, Hello.

5.Sudah Menikah dan Punya Anak

Chen EXO diketahui meminang perempuan non-selebriti pada Januari 2020. Keputusan sang idol sempat mendapat protes keras dari penggemar yang membuat dirinya terpaksa merilis permintaan maaf pribadi.

Tak lama setelah menikah, Chen dan sang istri menyambut kelahiran anak perempuan mereka, pada 29 April 2020. Bayi perempuan itu diketahui lahir di Marie OB/GYN, Cheongdam-dong, Seoul, Korea Selatan.*

