ARIEL NOAH sedang berulang tahun ke-40, tepat pada 16 September. Ariel pun mendapatkan banyak ucapan dan doa dari kerabat.

Salah satunya datang dari sosok perempuan yang melahirkannya. Dia adalah Darlina Dervish, ibunda Ariel.

Hal itu diungkapkan Ariel lewat media sosial Instagram. “Tadi pagi ditelepon jam 6, nyokap gue nelepon pagi-pagi, say happy birthday. Happy birthday,” kata Ariel sambil tersenyum, dikutip dari unggahan video Instagram Ariel NOAH.

Ariel pun mengenang kembali perjuangan sang ibunda yang telah melahirkannya 40 tahun lalu. “Jadi hari ini, 40 tahun yang lalu, nyokap gue itu subuh-subuh, capek, ngantuk, dan melahirkan,” ujarnya.

“So remember, when it’s your birthday, call your mom or hug her if you there,” kata mantan kekasih Luna Maya itu.

Di video itu, Ariel juga mengucapkan terima kasih atas ucapan dan doa-doa yang diberikan kepadanya. “Anyway, terima kasih buat semua ucapannya, terima kasih buat semua doanya. Bye,” ujar Ariel lagi.

Kemudian di akhir video, Ariel mengatakan bahwa sekarang dia sudah ‘officially tua’. “By the way kayaknya gue officially tua, nih kalau udah ngomongin kayak begini,” ujarnya sembari tertawa.