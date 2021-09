JAKARTA - Adam Deni mengungkapkan alasannya bersuara lantang terkait dugaan penggelapan dana umrah yang dilakukan travel agent milik Taqy Malik. Dia mengaku, mendapat banyak laporan terkait hal tersebut.

Adam menjelaskan, dugaan itu bermula dari beberapa konsumen yang mengeluhkan sulitnya proses pengembalian dana alias refund setelah mereka batal berangkat umrah, pada Maret 2021. Pembatalan dilakukan terkait regulasi Arab Saudi akibat pandemi COVID-19.

“Logika dasarnya begini. Ketika jamaah daftar, dana yang terkumpul kan tidak terpakai karena batal berangkat. Seharusnya, proses refund bisa lebih cepat dong. Kenapa seperti mengulur waktu?” ujarnya seperti dikutip dari KH Infotainment, Kamis (16/9/2021).

Proses pengembalian dana yang cukup lamban inilah yang menjadi sorotan Adam Deni. “Ada apa sebenarnya? Kemana uang mereka? Kenapa proses refund tak bisa dilakukan secara cepat?” tuturnya lagi.

Adam menyebut, ada 74 orang pengguna jasa Taqychan Travel yang urung berangkat umrah. Dari puluhan konsumen itu, perusahaan travel milik Taqy Malik mengantongi Rp1,2 miliar dan baru beberapa yang menerima refund.

“Orang kaya kok proses refund-nya lama banget? Rp1,2 miliar easy lah buat orang kaya. By the way, Rp1,2 miliar itu cukup enggak sih untuk bikin pabrik?” sindir Adam Deni di Instagram, pada Kamis (16/9/2021).

Lebih lanjut, pria yang sempat berseteru dengan Jerinx SID tersebut menegaskan, berani bersuara karena ada korban, bukti, dan fakta. Namun sayangnya, hingga kini Taqy Malik maupun perwakilan travel agent tersebut belum memberikan klarifikasinya.*

