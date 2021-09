AURA Kasih berpose cantik mengenakan baju belahan dada rendah. Bening banget penampilan Aura Kasih yang satu ini.

Dia sedang berpose di pinggir kolam renang memamerkan potret wajahnya. Aura Kasig memakai baju belahan dada rendah warna oranye.

Dia sedang berjemur manja sore-sore di area pelataran yang rindang. Kalau dilihat dari isi caption, Aura Kasih nampak happy nih.

"Some sunshine is good for the SOUL 🌸 (Sinar matahari baik untuk jiwa)," ungkapnya.

Warganet langsung jatuh hati melihat potret Aura Kasih ini. Apa ya kata mereka? "Menggoda iman," kata sal*** "Cantik alami," kata di*** "Montok," tambah yan*** "You are so sexy Lady 😘😘😘😘," kata real***