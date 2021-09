JAKARTA – Raisa Andriana, biasa akrab disapa Raisa, pada Rabu (15/9/2021) merilis single terbarunya yang berjudul You Better Believe Me. Berkolaborasi dengan rapper Kara Chenoa, Raisa berharap lagu yang fun dan upbeat ini bisa menjadi penyemangat di masa pandemi yang masih berlanjut.

Meski masih memiliki jiwa Raisa yang sangat familiar, You Better Believe Me mencoba membawa suasana yang cukup berbeda. Dengan beat yang menyenangkan dan porsi rap dari Kara Chenoa yang tak sedikit, Raisa ingin lagu yang lebih upbeat ini bisa menjadi penyemangat para pendengar di masa-masa ini.

“Lagu ini super fun karena di masa-masa ini butuh lagu yang lebih upbeat,” ucap Raisa melalui konferensi pers yang disiarkan lewat Instagram Live akun Juni Records, “aku pengennya orang have fun denger lagu ini; langsung senyum, joget, dan sampai di-repeat.”

Sedangkan dari sisi Kara, sang rapper ingin lagu ini memunculkan rasa percaya diri dalam hati para pendengarnya.

“Karena lagu ini kan upbeat ya, jadi pengennya orang menghayati perasaan confident yang dibawain lagu ini,” tambah Kara.

Selain nuansa lagu yang berbeda, Raisa yang telah berkarir selama satu dekade akhirnya menggandeng seorang rapper dalam karya barunya ini. Ketika ditanya tentang keputusannya, Raisa mengaku bahwa Ia menggandeng Kara karena merasa lagu terbarunya ini akan lebih sempurna jika memiliki porsi rap,

“Sederhana aja; aku ngerasa lagunya sendiri bakal sempurna kalo ada rapper-nya,” ucapnya singkat, “kalo alasan milih Kara, ya karena di bukan cuma bisa nge-rap tapi juga bisa nyanyi.”

Sanjungan dari Raisa ini pun tak hanya sekadar ucapan manis belaka. Terbukti di bagian akhir lagu ini, Kara menyanyikan beberapa barisnya dengan suara indah yang juga cocok di luar genre rap. “Dia juga ngasih banyak input dan ide ke lagu ini,” lanjut Raisa membicarakan kolaboratornya. Kini You Better Believe Me sudah bisa dinikmati di berbagai layanan streaming musik Indonesia. Dan, pada pukul 17.00 WIB mendatang, video musik dari single terbaru ini akan tayang perdana di kanal YouTube Raisa6690.