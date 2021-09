JAKARTA - Nikita Mirzani menjalani liburan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Lewat akun Instagram miliknya, Nikita Mirzani memperlihatkan potret seksi saat liburan.

Tak sendiri, Nikita Mirzani mengajak sahabat dan keluarga beserta anak-anaknya. "Having the best moment in my life with my loveliest little family and best friends!" cerita Nikita Mirzani.

Di channel Youtube-nya, Nikita Mirzani juga memperlihatkan kapal yang ia tumpangi. Ia terkagum-kagum akan keindahan NTT dari kapal mewah Samara.

"Inilah indahnya liburan di kapal. Iini di kapal Samara ya. Samara im falling in love," ucap Nikita.

Untuk menikmati keindahan alam dan nyaman di kapal, Nikita Mirzani dikabarkan menghabiskan jutaan rupiah. Isu ini dijawab tegas oleh pengelola kapal Samara. Harga sewa Kapal Samara mulai Rp 45 juta per hari.

"Iya benar, bersama keluarga dan teman-temannya, (Nikita Mirzani) menggunakan kapal Samara,” terang Fresa Amalia, pemilik kapal mewah.

“Harga sudah termasuk makan selama di kapal, afternoon coffee atau tea, snack, air minum selama di kapal, transfer airport ke pelabuhan. Bahkan SPA dan welcome drink champagne juga tersedia untuk paket VIP,” sambungnya.

Nikita Mirzani menghabiskan empat hari menikmati keindahan NTT. “Selama sailing 4 hari tersebut Kak Nikita dan timnya mengunjungi beberapa destinasi seperti Pulau Padar hingga Pulau Kalong. Untuk aktivitas di air, dia bermain paddle board, berenang, snorkeling dan melihat surga pemandangan bawah laut," pungkas Fresa.

