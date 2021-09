LOS ANGELES- Rumor tentang munculnya dua aktor yang sempat memerankan karakter Spider-Man, Andrew Garfield dan Tobey Maguire di film Spider-Man: No Way Home masih hangat diperbincangkan. Menjawab rumor tersebut, bintang The Amazing Spider Man pun membantahnya.

Dalam sebuah wawancara, Andrew Garfield dengan tegas menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam film terbaru Tom Holland itu.

"Saya mengerti mengapa orang-orang sangat antusias tentang konsep itu karena saya juga seorang penggemar. Anda tidak bisa tidak membayangkan adegan dan momen 'Ya Tuhan, betapa kerennya jika mereka melakukan itu?'” kata Andrew Garfield seperti dikutip dari laman Collider, Kamis (9/9/2021).

Meskipun demikian, pria 38 tahun tersebut menyadari dirinya tak bisa berbuat apa-apa dengan bantahannya itu. Terlebih menurutnya apapun yang dikatakannya tidak bisa merubah anggapan orang terkait kemunculannya di Spider-Man: No Way Home.

"Tidak peduli apa yang saya katakan, ini akan sangat mengecewakan bagi orang-orang," katanya. Rumor soal kemunculan dua aktor tersebut memanas usai Alfred Molina dan Jamie Foxx mengulangi peran mereka sebagai Doctor Octopus dan Electro. Film terbaru ini juga dikabarkan akan membuka Multi Universe. Selain itu, trailer tersebut mengisyaratkan kembalinya Green Goblin yang diperankan Willem Dafoe juga, mendorong semakin banyak ke arah crossover dengan Peter Parker lainnya. Namun yang pasti, penggemar akan tahu pasti kebenaran kemunculan Andrew Garfield dan Tobey Magueri pada 17 Desember mendatang ketika Spider-Man: No Way Home dirilis.