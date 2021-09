LOS ANGELES - Jamie Spears, ayah penyanyi Britney Spears, mengajukan petisi untuk mengakhiri konservatori yang mengontrol kehidupan anaknya selama lebih dari 13 tahun terakhir, pada 7 September 2021.

Pria 69 tahun itu memutuskan mundur sebagai konservator putrinya setelah melihat persidangan awal musim panas lalu. Momen di mana Britney meminta pengadilan untuk mengembalikan kemerdekaannya sebagai manusia tanpa batasan konservatori.

Mathew Rosengart, pengacara Britney Spears menyambut bahagia keputusan Jamie Spears tersebut. Dia menyebut, hal itu sebagai kemenangan hukum besar-besaran bagi kliennya.

“Setelah kami mengungkapkan rencana Jamie Spears memeras jutaan dolar dari putrinya, akhirnya dia menyerah juga. Tidak akan ada lagi yang memanfaatkan Britney Spears,” ujar Mathew seperti dikutip dari Page Six, pada Rabu (8/9/2021).

Kabar tentang petisi tersebut datang sekitar 2 bulan setelah pelantun Oops, I Did It Again tersebut, memohon untuk mendapatkan kembali kontrol atas kehidupan pribadi dan hartanya di persidangan, pada 23 Juni lalu.

Dalam 24 menit kesaksiannya, pemenang Grammy itu menyebut ayahnya sebagai konservator 'kejam'. Dia memaksa ibu dua anak itu untuk menggelar konser pada 2018 dan mengirimnya ke pusat fasilitas kesehatan mental pada 2019. Britney Spears juga mengklaim ayahnya melarang dia melepas alat kontrasepsi dalam tubuhnya. Ia juga pernah diberi lithium dan obat keras yang membuatnya sulit berbicara. "Aku tidak seharusnya ada di bawah konservatori jika bisa menghasilkan uang sendiri dengan bekerja dan membayar orang lain. Ini tidak masuk akal," ujarnya. Sekadar informasi, dia menjalani 248 pertunjukan di Las Vegas serta menjadi juri 'The X Factor' dalam 4 tahun terakhir. Sidang konservatori Britney Spears selanjutnya akan digelar pada 29 September mendatang.*