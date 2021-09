LOS ANGELES - Perseteruan Britney Spears dan ayahnya Jamie, tampaknya belum akan mereda. Terbaru, penyanyi 39 tahun itu mengaku, ayahnya meminta uang USD2 juta (Rp28,57 miliar) sebagai ‘bayaran’ untuk mundur sebagai konservator putrinya.

Namun Mathew Rosengart selaku kuasa hukum Britney memastikan, kliennya tidak akan mengabulkan permintaan sang ayah. “Dia tidak mau lagi diperas oleh ayahnya,” ujar Rosengart dalam keterangannya seperti dikutip dari Page Six, Rabu (1/9/2021).

Sang kuasa hukum menambahkan, Jamie Spears tak punya hak menetapkan syarat untuk mundur dari kursinya sebagai konservator. Apalagi dalam mosi terbarunya, Pengadilan Los Angeles mengklaim, pria 68 tahun itu harus melepas kendalinya atas bisnis dan keuangan sang putri.

“Dunia mendengar kesaksian Britney Spears yang berani dan meyakinkan. Nyawa Britney Spears penting. Kesejahteraannya juga penting. Setiap hari penting baginya. Tidak ada dasar untuk menunggu untuk memberhentikan Jamie sebagai konservator,” ujar Mathew Rosengart dalam dokumen pengadilan.

Jamie, setuju untuk mundur dari posisinya sebagai konservator semua harta putrinya. Namun dia meminta proses transisi yang rapi sehingga masih membutuhkan uang dari putrinya untuk membayar pengacara dan agensi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jamie Spears mengambil alih pengelolaan kekayaan dan aset Britney Spears sebesar USD60 juta sejak 2008. Konservatori itu dilakukan karena pelantun Oops I Did It Again tersebut didiagnosa mengalami gangguan mental.

Namun dalam persidangan, ibu dua anak itu mengungkapkan, konservatori sudah mencabut semua haknya untuk hidup sebagai manusia bebas. Dia dipaksa menggunakan obat KB dan melakukan berbagai hal yang tak diinginkannya.

Sementara Jamie tetap bersikeras menjadi konservator dan mengambil alih aset dan kekayaan putrinya untuk melindunginya dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya.*

