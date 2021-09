PUTRI Krisdayanti dan Raul Lemos, Amora Lemos, berulang tahun. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar turut merayakan hari ulang tahun Amora Lemos.

Sepasang suami-istri itu tampak datang membawa boneka beruang besar untuk Amora yang baru saja genap berusia 10 tahun pada 5 September silam.

Potret kebersamaan Aurel, Atta, dan Amora tersebut tampak pada unggahan terbaru Krisdayanti (KD) di Instagramnya. Di postingan itu, KD tampak bahagia dikelilingi oleh Aurel, Amora, Kellen, dan menantunya, Atta.

“Terima kasih kakak kakak sayangnya Amora Kellen for sharing the happiness with all gifts and wishes on Amora birthday,” kata diva 46 tahun itu dikutip dari keterangannya, Rabu (8/9/2021).

Mantan istri Anang Hermansyah ini juga mengunggah fotonya saat bertiga dengan dua putrinya, Aurel dan Amora, serta sebuah video yang memperlihatkan kehangatan di momen perayaan ulang tahun Amora. Sontak, postingan KD tersebut mencuri hati para selebriti dan netizen. Mereka turut senang menyaksikan momen kebersamaan tersebut. “Bahagia kamu sekarang ya,” kata Maia Estianty di kolom komentar. “Happy birthday Amora sayang, happy happy happy,” komentar Chika Jessica. “HBD to Amora yang bersuara indah,” tulis Dee Lestari. Sang suami, Raul Lemos, bahkan turut memberikan komentar. Tanpa kata-kata, Raul hanya menyematkan emotikon hati berwarna biru. “Terima kasih daddy, aku sangat mencintaimu sayang,” kata KD, membalas komentar Raul. “Masya Allah turut bahagia..” kata netizen di kolom komentar. “Bahagia lihatnyaaa,” komentar yang lain. “Aaaah, bahagianya bisa berkumpul sama anak-anak semua Mimi,” tulis netizen.