LOS ANGELES - Angelina Jolie mengunggah 2 foto anaknya yakni Zahara Marley Jolie-Pitt dan Shiloh Jolie-Pitt. Sebuah potret langka dari anak-anak Pasangan Brangelina yang resmi bercerai pada tahun 2019 lalu.

Pada unggahan foto pertama Jolie menghadirkan Zahara yang kini sudah menginjak usia 16 tahun sedang membaca sebuah buku karya Toni Morrison berjudul The Bluest Eye. Masih dengan model rambut khas nya, Zahara nampak tersenyum manis.

Sementara di foto kedua terdapat potret Shiloh Jolie-Pitt. Setengah wajah Shiloh tertutup buku yang sedang ia baca yakni The Dark Lady karya Akala. Dengan rambut dikuncir, Shiloh tidak lagi nampak seperti beberapa tahun silam saat ia masih terlihat tomboy.

“End of #summerreading. These are some of the favorites in our house. Would love to know yours,” tulis Angelina Jolie.

Angelina Jolie sendiri mulai aktif dalam akun instagram pada 20 Agustus lalu dan telah memiliki pengikut lebih dari 10 juta. Sejauh ini semua postingan Angelina Jolie berfokus hak asasi manusia, khususnya penderitaan rakyat Afghanistan.

Belakangan ini Angelina Jolie juga menghebohkan publik dengan pernyataan-pernyataan yang masih berkaitan soal perceraian dengan Brad Pitt. Jolie sempat mengaku khawatir dengan keselamatan keluarga saat masih bersama Pitt hingga ia mengungkap alasan sempat berseteru dengan Pitt. Jolie mengatakan pertengkaran itu terjadi karena Pitt masih ikut serta dalam film yang melibatkan Harvey Weinstein, seorang produser yang pernah melakukan pelecehan seksual pada Angelina Jolie.