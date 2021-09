JAKARTA - Kalina Ocktaranny murka lantaran tidak diberi tahu tentang keputusan Azka yang nekat mendampingi Deddy Corbuzier saat terkena Covid-19. Kalina langsung menghubungi Azka setelah akhirnya mengetahui hal itu.

"If something happen to your Dad, I'm here. I'm still here," ujar Kalina dalam tayangan Hotman Paris Show, dikutip Jumat (3/9/2021).

Kalina Ocktaranny juga berupaya meminta penjelasan Deddy Corbuzier soal keputusan Azka meski tidak mendapat respons.

"Jujur, aku kaget karena enggak dikasih tahu. Sampai aku WhatsApp bapaknya, tapi tidak dibalas," kata istri Vicky Prasetyo.

Tangis Kalina Ocktaranny lantas pecah saat melanjutkan ceritanya. Dia merasa seperti tidak dianggap oleh putranya sendiri.

"Gue masih hidup loh. Gue di sini ibunya dan masih ada," tutur Kalina dengan berurai air mata.

Sekalipun Deddy Corbuzier sudah menjelaskan alasan menutup informasi saat terkena Covid-19, Kalina Ocktaranny tetap merasa perlu diberitahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Azka.

"Aku ibu kandungnya, jadi anggap aku ada. Ini kok kesannya kayak aku sudah mati," ucap Kalina.

