Penyanyi Isyana Sarasvati menceritakan perjalanan hidupnya sebelum menjadi penyanyi terkenal. Perempuan 28 tahun itu pernah merasakan pahit dan manis dalam membangun mimpi.

Salah satunya, ketika Isyana Sarasvati harus jauh dari keluarga saat merantau di luar negeri. Seperti diketahui, dia diketahui mengenyam pendidikan musik di Nanyang Academy of Arts, Singapura dan Royal College of Music London, Britania Raya.

“Merantau dan tinggal sendiri selama lima tahun di negara orang itu berat banget bagi aku yang anak ibu banget, anak mama,” kata Isyana dalam acara Virtual Launch Pocari Sweat Bintang SMA 2021, Kamis (2/9/2021).

Saat merantau, Isyana mengatakan dia harus mengambil pekerjaan part time untuk menambah uang jajan. “Aku nyambi jadi guru di sana buat nambahin uang jajan, pengen punya penghasilan sendiri,” ujarnya.

Tak sampai di situ, setelah memiliki single, Isyana juga mengaku sempat mendapat banyak penolakan. Terlebih dia debut dengan lagu berbahasa inggris, Keep Being You pada 2014.

“Berat banget sih awalnya. (Saat itu) bisa satu hari ke puluhan radio untuk promo, puluhan media untuk promo. Mungkin orang lihat, cepat banget terkenalnya, padahal sebenarnya di belakang itu banyak sekali struggle-nya,” kata Isyana.