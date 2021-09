SEOUL - Lisa BLACKPINK akan membawakan single solo debutnya dalam The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, pada 10 September mendatang.

Hal itu diumumkan akun resmi program tersebut melalui Twitter. "Kejutan! Lisa BLACKPINK akan memperdengarkan single solo perdananya di #FallonTonight, pada 10 September 2021."

Kabar tersebut disambut antusias penggemar BLACKPINK. "Yes, kami sudah sangat menantikan konfirmasi ini. Terima kasih banyak 🥰😘😍," ujar seorang warganet.

Lisa sebelumnya juga pernah tampil dalam The Tonight Show Starring Jimmy Fallon bersama grupnya, BLACKPINK. Kemudian, Rose juga sempat memperkenalkan lagu barunya, On the Ground dalam acara tersebut.

Sementara itu, YG Entertainment akan merilis album ‘Lalisa’ dalam format CD, LP, dan KiT. Album tersebut dijadwalkan debut di berbagai situs musik besar di Korea Selatan, pada 10 September 2021, pukul 13.00 KST.*

