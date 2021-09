JAKARTA - Cita Citata belakangan memang kerap mengcover beberapa lagu yang tengah populer dikalangan masyarakat. Sempat mendapatkan kritik saat mengcover lagu Happier milik Olivia Rodrigo, kini pedangdut 27 tahun itu justru mendapatkan pujian.

Baru-baru ini Cita kembali mengcover sebuah lagu berjudul Here's Your Perfect milik Jamie Miller. Lewat unggahannya, pelantun Sakitnya Tuh Disini itu mengatakan bahwa rekaman suaranya dilakukan secara live bersama Bayu keyboardis dari The Winner.

"Live Cover Here’s your perfect sudah tayang.. Full video click link in Bio atau langsung ke CITA CITATA OFFICIAL channel youtube," tulis Cita Citata pada keterangan video.

"Terimakasih lagi untuk sentuhan music yang indah nya ka @bayu_thewinner dan pak producer yang indah @putramuhammadgusni," sambungnya.

Cuplikan video yang menampilkan suara serta penghayatan Cita saat melantunkan bagian reff dari lagu tersebut membuat netizen ramai dan memberikan pujian padanya. Bahkan, beberapa diantara mereka mengaku senang mendengar Cita menyanyikan lagu bergenre pop.

"Wow... Knp gak dari dulu nyanyi pop... Luar biasa suaranya bagus mba cita," tulis slow_andra.

"Keren suaranya beda dari yg lain ada ciri khasnya," tulis he.rawati683.

"Suka banget sama karakter suaranya tth," tulis dimasquen05.

"Sukaa bgt suaranya ka cita pas nyanyi lagu ini," tulis dindacitrarahayu.

