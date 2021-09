SERIAL drama Tale of the Nine Tailed yang dibintangi oleh Lee Dong Wook ini banyak menarik perhatian, lantaran pemain yang dipilih sudah dikenal oleh publik. Bercerita tentang seorang Gumiho, siluman rubah berusia 1600 yang rela melepaskan posisinya sebagai roh gunung Baekdudaegan untuk mencari reinkarnasi dari cinta sejatinya. Penasaran?

Ji Ah digambarkan sebagai sosok wanita yang tangguh dan berprofesi sebagai produser televisi terkemuka di Korea Selatan. Karena pekerjaanya itu, Ji Ah seringkali menemui benda-benda aneh karena ingin mengumpulkan informasi untuk program TVnya. Salah satu momen menemukan benda menyeramkannya adalah sekarang.

“Astaga! Aku sudah sering melihat banyak lukisan aneh. Tapi kenapa lukisan raja naga ini membuatku merinding??” Gumam Ji Ah. Ji Ah pun meneliti lukisan itu dan menemukan sesuatu yang aneh berada di sana. “Seperti ada yang hilang dari lukisan ini.” Ujar Ji Ah lalu mencari informasi tentang lukisan tersebut di google. Baru saja ia meneliti informasi layar yang ada di ponselnya, Yeon tiba-tiba saja datang mengagetkannya.

“Coba lihat ini. Potret lukisan yang sama di rumah sebelumnya. Kenapa mereka berbeda?” Meski terkejut, namun Ji Ah senang dengan kehadiran Yeon yang notabenenya adalah manusia, gadis itu bisa menggali informasi dengan lebih mudah. “Mereka berbeda. Saat aku menjadi Roh, aku pernah bertemu dengan sosok ini, tapi tidak begini rupanya.” Jelas Yeon.

“Naga tampak kak, apakah kau tahu sesuatu?” Tanya Ji Ah. Wah, kenapa bisa lukisan itu berubah wujud ya? Nonton Tale of the Nine Tailed di RCTI+ Satu Aplikasi, Semua Hiburan.

