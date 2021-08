ARYA Saloka dan Putri Anne kerap berbagi pose mesra di Instagram yang buat netizen baper. Seperti apa sih potretnya?

Diintip Okezone dari laman Instagram putriannesaloka, beberapa waktu lalu, Putri dan pemeran Mas Al di Sinetron Ikatan Cinta ini kompak memakai baju bernuansa hijau.

Arya Saloka tertawa bahagia memandang wajah istri tercinta. Putri Anne pun meleleh dibuatnya.

Dia pun merasa canggung ketika foto semesra ini. "Nggak tau ah susah pose yang bener 🤣," ungkapnya di kolom caption.

Sampai sang fotografer pun, menurut Putri Anne, sering kesulitan mengambil angle saat mereka pamer kemesraan.

"Taken by @emily.akman yang susah sekali mengambil angle-angle mesra kami .. lord help us all 🤣🤣🤣," tambahnya.

Netizen auto-baper melihat kekompakan dan kemesraan antara Putri Anne dan Arya Saloka. Tak sedikit pula yang menilai bahwa Putri Anne adalah Andin yang sesungguhnya di dunia nyata.

"Gakpapa kak, kaku-kaku gini tapi udah bikin kejang fans halu, gak usah mesra-mesra.... 😂😂😂😂 mesranya di rumah pas sepi-sepi aja..," tulis hamra_013.

"Lucuuu...manis yaa pasangan ini 😍," tambah arien_sekar.

"Mas al... langgeng ya sama mba putri anne nya 😍," doa hanifa_asmadiwangsa.

"Inilah Andin yang sesungguhnya 😍😂," tutup ditha.andhita.