ZIKRI Daulay terciduk mengomentari foto Larissa Chou di Instagram. Hal ini membuat netizen heboh, lantaran sebelumnya Zikri mengaku tak mau dijodohkan dengan mantan istri Alvin Faiz.

Saat itu, Larissa terlihat mengunggah foto dirinya saat mengenakan gamis berwarna coklat muda di sebuah taman. Sambil tersenyum ke arah kamera, Larissa tampak menuliskan kata mutiara sebagai keterangan foto di Instagramnya.

"No, you're not perfect and that's exactly how it should be," tulis Larissa Chou pada keterangan foto.

Unggahan Larissa sontak dikomentari oleh beberapa orang yang mengenalnya, salah satunya ialah mantan manager Alvin Faiz, Adit Jagoan. Setelah menuliskan kalimat penyemangat untuk Larissa, Zikri Daulay yang sempat dijodohkan netizen dengan Larissa justru kedapatan ikut nimbrung dalam kolom komentar tersebut. "Semangat," tulis Adit Jagoan yang dilengkapi dengan tiga buat emoji api. "Jangan ampe kebakaran bang @adit_jagoan," tulis Zikri meledek ungkapan Adit untuk Larissa. Kelakuan Zikri sontak membuat netizen ramai dan meledek kakak kandung Syakir Daulay tersebut. Para netizen bahkan menyebut bahwa Zikri kini mulai memantau Larissa usai ramai dijodoh-jodohkan. "@zikridaulay1 eh nyampe sini... jauh amat traveliingnya bang?," tulis andien96_. "@zikridaulay1 when ndak follow tapi bisa komen ada 2 kemungkinan.. Muncul di history, atau emang mantauu," tulis krismonita_ilham. Sebelumnya Zikri sempat menanggapi santai netizen yang menjodoh-jodohkan dirinya dengan Larissa. Ia bahkan menilai bahwa dirinya bukanlah anak kecil yang bisa dengan bebas menukar mainan. "Kalau dijodoh-jodohin sama Larissa aku nya biasa aja sih," ujar Zikri dalam salah satu tayangan di stasiun televisi. "Ketawa-ketawa aja. Karena kita bukan anak kecil yang tukeran mainan kan," lanjutnya.