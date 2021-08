JAKARTA – Billie Eilish, beberapa waktu lalu berhasil meluncurkan sebuah album baru bertajuk Happier Than Ever. Dalam rangka era baru musiknya ini, Billie akan merilis sebuah konser spesial berjudul Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles lewat layanan streaming Disney+.

Konser spesial ini diumumkan lewat sebuah trailer yang diunggah di akun YouTube Disney+. Berdurasi 30 detik, trailer ini menampilkan sosok Billie yang bersantai di atas sebuah kursi berporos sambil diiringi single dari albumnya, Happier Than Ever, yang melantun di latar belakang.

Baca Juga:

Billie Eilish Minta Maaf Usai Tersandung Kasus Rasisme

Lagu Baru Billie Eilish, Your Power Debut di Top 10 Billboard Hot 100

Selagi kamera menyorot semakin dekat ke arah Billie, sang penyanyi berusia 19 tahun itu pun berubah menjadi tokoh kartun ala Disney klasik untuk sesaat sebelum video beralih ke sebuah adegan panggung dimana Billie dan kakaknya, Finneas, beraksi diiringi sebuah band berskala besar.

Konser spesial ini akan disutradarai oleh Robert Rodriguez dan juga Patrick Osborne sebagai sebuah surat cinta terhadap kampung halaman Billie. Menurut deskripsi dari Disney+, konser ini akan menampilkan Billie, Finneas, dan para musisi latar yang melantunkan ke-16 lagu dari album Happier Than Ever secara berurutan dari awal hingga akhir.

Selain Billie dan Finneas, konser ini juga akan diramaikan oleh Romero Lumbambo, Paduan Suara Anak-Anak Los Angeles, dan Orkestra Philharmonic Los Angeles yang akan dipandu oleh Gustavo Dudamel.

Album Happier Than Ever milik Billie dirilis pada tanggal 30 Juli lalu dan berhasil mendapatkan urutan pertama di tangga lagu Spotify, iTunes, Apple Music, dan banyak lagi. Single-single dari album ini, seperti My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause, dan NDA semuanya berhasil mendapat tempat 40 teratas di daftar Hot 100 milik Billboard dengan Therefore I Am yang berhasil meraih nomer dua.

Konser ini bisa dinikmati secara eksklusif di layanan streaming Disney+ pada tanggal 3 September 2021.

(aln)