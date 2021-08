ARYA Saloka menyabet juara Indonesian Digital Awards 2021 kategori Digital Darling Male. Ia pun mengucap syukur dan senang atas penghargaan ini.

Tengah melejit sebagai aktor dan idola masyarakat Indonesia, pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta, Arya Saloka lah yang malam ini sukses meraih kemenangan di kategori Digital Darling Male.

Memenangkan titel Digital Darling Male di perhelatan bergengsi Indonesian Digital Awards 2021, ‘suami’ Amanda Manopo satu ini berhasil mengalahkan sederet nama selebriti pria terkenal lainnya. Mulai dari Andrez Adelio, Atta Halilintar, Boy William hingga Verrel Bramasta.

Menjadi pemenang untuk kategori Digital Darling Male, berpasangan dengan Amanda Manopo yang memenangkan kategori Digital Darling Female. Dalam pidato kemenangannya, Arya mengaku sangat berterimakasih.

“Terima kasih semuanya, saya diberi kesempatan untuk bisa berbicara hari ini, saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih saya kepada Allah SWT yang masih memberikan saya hidup sampai hari ini,” kata Arya lewat video virtual di gelaran Indonesian Digital Awards 2021, Rabu (25/8/2021).

Selain itu Arya juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya sudah diberi kesempatan masuk jadi nominasi dan menjadi pemenang malam ini.

“Terima kasih juga ke kedua orangtua saya yang sudah mendukung, terima kasih juga ke Indonesian Digital Awards 2021 kasih saya kesempatan masuk nominasi dan Alhamdulillah menang. Terima kasih semuanya yang sudah support saya, saya enggak bisa ngomong kata-kata lain selain ucapan terima kasih ke kalian,” pungkas Arya.

Di perhelatan ndonesian Digital Awards 2021 malam ini ada 10 kategori di Indonesian Digital Awards 2021 yang diperebutkan. 10 kategori Indonesian Digital Awards 2021 di antaranya Most Favorite Live Chat Plus, Most Favorite Podcast, Most Favorite Games Plus , Most Favorite Viral Video, Most Favorite TV Series, Most Favorite RCTI+ Original Content , Most Favorite Judges Talent Search , Most Favorite Host, Digital Darling Female, Digital Darling Male.