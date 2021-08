JAKARTA - Happy Andromeda Krida pertama kali mencuri perhatian publik ketika mengikuti audisi Indonesian Idol Special Season. Kala itu, remaja 18 tahun asal Bandung itu, menyanyikan lagu Before You Go secara akustik.

Setelah panggung Indonesian Idol, Andromeda kemudian merilis video lirik lagu terbarunya, Once Again, pada 20 Agustus 2021. Lagu ciptaannya itu memiliki lirik menyentuh, yang sangat pas dengan suara lembut Andromeda.

Video lirik lagu baru Andromeda tersebut mendapat dukungan dan pujian para penggemar. “Lagunya bagus banget. Liriknya dalam dan yang nyanyi juga buat lagunya semakin hidup” ujar seorang penggemar.

Video lirik Once Again bisa Anda tonton melalui channel YouTube Happy Andromeda.*

