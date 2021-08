JAKARTA- Penyanyi Marion Jola memang selalu menarik perhatian publik. Bukan hanya karena bakat bernyanyinya, penampilannya juga kerap menjadi sorotan.

Baru-baru ini Marion Jola bahkan membagikan potret wajahnya saat tidak menggunakan make up alias bare face.

"No filter, just me letting my skin breathe for today (Tanpa filter, hanya membiarkan kulit saya bernafas untuk hari ini)," tulis Marion Jola seperti dikutip dari keterangan fotonya seperti dikutip, Selasa (24/8/2021).

Kendati tanpa riasan, wajah pelantun Rayu itu terlihat glowing. Bahkan tak sedikit netizen yang memuji kecantikan jebolan Indonesia Idol tersebut. "Cuantek poll," tulis netizen. "Tetap cantik dari luar dalam terpancar, Happy Monday luv," sahut yang lain. Cantik dari dulu, berkarisma lagi," kata yang lainnya.