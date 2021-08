JAKARTA- Adik Maudy Ayunda, Amanda Khairunnisa membagikan potret hitam putih bersama kekasihnya, Tavan Dutton. Dia terlihat mengenakan pakaian tanpa lengan dan memamerkan senyum ke arah kamera.

Sementara itu, kekasih Amanda Khairunnisa terlihat berada di sampingnya dan melingkarkan lengan di punggungnya. Perempuan 24 tahun tersebut juga terlihat membubuhkan lirik lagu Honne Location Unknown ke dalam keterangan foto.

"(Not) traveling places, I haven’t seen you in ages. But I hope you’d come back to me ((Tidak) bepergian ke mana-mana aku sudah lama tidak melihat kamu. Tapi aku harap kamu akan kembali padaku)," tulis Amanda seperti dikutip, Selasa (24/8/2021).

Sejatinya ini bukan pertama kalinya, Amanda membagikan potret mesra dengan kekasihnya itu. Berbeda dari sang kakak, dia tampaknya lebih terbuka terkait asmaranya di media sosial. Kekasihny itu juga diketahui merupakan seorang presenter acara kuliner di salah satu stasiun televisi swasta. Unggahan Amanda juga menuai banyak respon. Tak sedikit yang menyebut mereka serasi dan iri dengan kemesraan pasangan itu. "Cantik dan ganteng, serasi," tulis netizen. "Bikin iri saja," kata yang lain.