JAKARTA - Deddy Corbuzier kembali melakukan rutinitasnya setelah selamat dari masa kritis akibat badai sitokin yang dialaminya beberapa waktu lalu. Salah satu rutinitasnya yang kembali dilakoninya yakni nge-gym.

Hal tersebut diketahui dari postingan Instagramnya. Deddy mengatakan, dirinya kembali ke gym meski efek sakit kemarin masih terasa dalam tubuhnya.

“I'm working back on the gym walaupun latihan belum bisa ngapa-ngapain, napas masih susah dan sebagainya. But I'm back on track,” kata mentalist sekaligus YouTuber itu dikutip dari Instagramnya, Senin (23/8/2021).

Ada alasan tersendiri mengapa Deddy memutuskan kembali berolahraga. Yaitu, karena menurutnya olahraga lah yang menyelamatkan dirinya dari kondisi kritisnya saat itu.

“Terbukti bahwa ketika gue jaga kesehatan gue dari kemarin, saturasi gue enggak turun, dan gue sembuh dari kritisnya lebih cepat lagi. Dan gue enggak sampai mati gara-gara saturasi gue enggak turun, walaupun keadaannya sudah parah sekali,” ujarnya.

Sementara itu, di keterangan videonya, ayah Azka Corbuzier itu juga mengatakan bahwa kini dia kembali latihan di gym meski perlahan-lahan.

“Pelan pelan. But must be back. Workout proof that it saves me from death. So keep on pumping my friend. Damn. 10 kilo knp jadi berasa berat skrg,” kata Deddy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Deddy Corbuzier mengungkapkan bahwa dia mengalami masa kritis usai terinfeksi Covid-19. Menurut penuturannya, dia mengalami badai sitokin setelah dia dinyatakan negatif Covid-19. Kejadian tersebut, bahkan membuatnya hampir meninggal dunia.

Namun, karena penanganan dokter serta gaya hidup sehat yang diterapkan Deddy sebelumnya, maka itu membuatnya cepat pulih dari masa kritis. Hal itu juga diungkapkan Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS Medistra Jakarta dr Gunawan, SpPD, yang turut menangani Deddy.

“Menurut saya pribadi, Anda olahraga, Anda gaya hidup sehat sampai saat ini, itulah yang menyelamatkan Anda dan membuat recovery Anda lebih cepat dari orang lain,” kata dr Gunawan yang tayang di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (22/8).

(aln)