JAKARTA - Cinta Laura belakangan ini mengaku tidak ingin menikah muda. Kuat dugaan, aktris dan model cantik ini mengalami trauma lantaran pernah mengalami toxic relationship.

Cinta Laura gamblang mengatakan dirinya tidak akan menikah di usia muda. Ungkapannya ini meninggalkan tanda tanya besar di benak warganet. Menurutnya, sebagai perempuan yang hidup di abad ke 21 ini, ia merasa lebih dibebaskan dalam menentukan pilihan hidup kedepan. Cinta Laura juga bersyukur keluarga dan lingkungannya tidak mempermasalahkan pilihannya ini.

"Aku dalam fase dalam fase di hidup aku dimana aku juga belum mau masuk tahap yang serius. Karena karier ku, teman-temanku, dan keluargaku, masih yang utama buat aku. Dan nggak cuma itu, kita hidup di abad ke 21 di mana perempuan sudah diberdayakan untuk bisa memilih 'Path' dalam hidup mereka. Aku tahu nggak semua orang punya privilege itu, tapi aku bersyukur kepada Tuhan bahwa aku punya orangtua dan juga lingkungan yang sudah memberikan kebebasan itu," ujar Cinta Laura saat menjadi bintang tamu di podcast YouTube Denny Sumargo, Minggu (22/8/2021).

Kuat dugaan, wanita berusia 28 tahun ini memiliki traumatik tersendiri dalam menjalin hubungan asmara. Pasalnya, Cinta Laura menceritakan pengetahuannya terkait toxic relationship dihadapan Denny Sumargo. Dia menyebut hubungan yang kurang sehat tidak melulu mengandung unsur kekerasan fisik. Menurut penuturannya, tanda-tanda toxic relationship bisa dilihat dari faktor lain seperti emosional, verbal, hingga psikologi pasangan. Secara tidak langsung, Cinta Laura mengutarakan sikap penolakannya terhadap hubungan semacam itu.

"Dan setelah aku tumbuh dewasa relize, bahwa toxic relationship itu bukan selalu 'oh pacarku memukulku' yang artinya kekerasan fisik. Bisa juga emosional, verbal, psikologinya, dan itu yang paling parah. Itu bisa dilakukan lewat manipulasi, you now what i mind, seorang laki-laki terhadap perempuan bisa awalnya memperlakukan dia seperti ratu, apapun bentuknya untuk menunjukkan kalau dia 'cinta'," jelas Cinta Laura.

(aln)