JAKARTA - Tanggal 17 Agustus, menjadi momen penuh makna bagi aktris Cinta Laura Kiehl setiap tahun. Pasalnya pada hari itu, dia berulang tahun tepat di perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tahun ini, Cinta merayakan ulang tahun ke-27 dengan mengibarkan bendera merah putih di tangannya. Dia mengenakan outfit merah putih yang senada dengan warna bendera Indonesia.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-76! ‘A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots’ (Orang tanpa pengetahuan akan masa lalu, asal-usul, dan budayanya, seperti pohon tanpa akar),” katanya dalam unggahan itu.

Citra Laura menambahkan, tanpa pondasi yang kuat tidak ada bangsa yang bisa bertahan. “Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda di manapun kita berada. Jangan biarkan perjuangan Bung Karno sia-sia.”

Ulang tahun sang aktris yang bersamaan dengan HUT ke-76 Indonesia itu ramai mendapat doa dari keluarga dan warganet. Sang ibu, Herdiana Kiehl menyelipkan doa di kolom komentar.



Herdiana menuliskan, "Semoga hidupmu penuh dengan cinta dan kebahagiaan!" Doa senada juga diungkapkan oleh makeup artist populer, Ryan Ogilvy. "Selamat ulang tahun, Cinta. Berharap yang terbaik untukmu dan sehat selalu," katanya. Ucapan selamat ulang tahun juga datang dari warganet. Akun @teddieauguzt mengatakan, "Selamat ulang tahun untuk Indonesia dan juga Kak Cinta." Akun @viviaristantia_28 berkomentar, "Selamat ulang tahun, Cinta Laura. Cantik banget."