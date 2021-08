TYNA KANNA diduga selingkuh dari Kenang Mirdad. Sang adik, Naysilla Mirdad, pun menuliskan kutipan di laman Instagram hingga dinilai netizen menyindir sang kakak ipar.

"Characteriz people by ther actions and you will never be foole by their words," demikian kutipan yang diunggah Nay di Instagram story pribadinya.

Namun Naysilla pun mengelak bahwa dirinya menuliskan kutipan itu sebagai sindiran untuk Tyna Kanna di Instagram. Dia bahkan menghapus kutipan itu agar tak menimbulkan banyak pertanyaan.

"Hello, karena banyak yang nanya juga, itu bukan buat @tynakannamirdad kok," ujar Naysilla, dikutip dari salah satu akun gosip di Instagram, Sabtu (21/8/2021).

Naysilla Mirdad juga meminta publik untuk tidak langsung berasumsi dengan mengaitkan postingan tersebut dengan isu perselingkuhan Tyna Kanna. "Meskipun berita di luar lagi ramai, quote yang aku post belum tentu loh relate dengan pemberitaan yang ada," kata dia. Sebab kata Naysilla Mirdad, semua anggota keluarganya terbiasa menyelesaikan masalah secara langsung tanpa harus saling sindir. "Kami sih biasanya terbuka, so far kalau ada apa-apa selalu bisa dibicarakan secara transparan," tuturnya. Naysilla Mirdad kemudian memilih menghapus postingan Insta Story yang sebelumnya dikait-kaitkan dengan isu perselingkuhan Tyna Kanna. "Menjaga saja, supaya enggak menggiring opini dan disangkutpautkan," ucap sang pesinetron. Sebelumnya, Naysilla Mirdad memposting kutipan yang diduga menyindir Tyna Kanna. Naysilla bahkan sampai mendapat teguran dari salah satu pengikutnya di Instagram.