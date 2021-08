JAKARTA- Pemain Ikatan Cinta Amanda Manopo dan Glenca Chysara diketahui memiliki hubungan dekat di lokasi syuting. Padahal, peran mereka di sinetron yakni Elsa dan Andin diceritakan tak akur.

Meskipun kini sudah saling mengenal, tidak mudah bagi keduanya untuk saling akrab. Glenca Chysara bahkan mengaku sempat canggung saat pertama kali bertemu Amanda Manopo.

Disisi lain, pasangan Arya Saloka di sinetron tersebut justru lebih santai. Hal tersebut diungkapkan olehnya kala menjawab pertanyaan Glenca Chysara di kanal YouTube G! and Team.

"Eh tapi lo pertama kali ketemu gue kayak gimana? Gue mau cerita pertama kali ketemu sama lo," kata Glenca Chysara, dikutip, Jumat (20/8/2021).

"First impression gue ketemu Glenca tuh kayak 'oh ini Glenca Chysara, oh' ya udah gue tuh enggak ada, kan gini kan nanya pemainnya siapa aja, pemainnya ini, ini, ini, oke datang ke lokasi, nemu dia. 'Halo, hai Manda, hai Glenca' terus ya udah," ungkap Amanda Manopo.

Perempuan 21 tahun itu pun kemudian semakin tahu tentang Glenca lantaran dirinya masuk manajemen yang sama dengan mantan kekasihnya. "Habis itu mereka oh sama-sama saling kenal, ngobrol-ngobrol nah disitu gue cuma nyimak aja," lanjutnya.

Meskipun terkesan cuek, Amanda Manopo dimata Glenca Chysara merupakan sosok yang baik. Terlebih kecanggungan di antara keduanya pecah usai mantan kekasih Billy Syahputra itu menawarinya makanan. Kini bahkan mereka tak jarang curhat terkait kesehatan mental bersama.