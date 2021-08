SEOUL - VOGUE Korea merilis dua foto Song Hye Kyo melalui akun Instagram resmi mereka, pada 18 Agustus 2021. Mengusung tema ‘Awal Baru’, sang aktris menjadi sampul majalah itu untuk edisi September 2021.

Bintang drama Full House itu, tampil klimis dengan rambut yang diikat ke belakang membentuk bun yang rapi. Dia tampil elegan dalam balutan atasan dan rok payet berwarna pink koleksi ‘2021 F/W’ dari Fendi.

Tampilan janda Song Joong Ki itu di sampul majalah tersebut berhasil mencuri hati penggemar. Akun @lorrainehksong memuji sang aktris dengan komentar, “Selalu bisa tampil beda, namun tetap cantik dan memesona.”

Pujian lainnya datang dari akun @solika_prawiro yang mengatakan, “Demi apa? Cantik kali, eonni.” Sementara @mou_nanimous menuliskan, “Dia tak pernah tidak cantik.”

Tahun ini, Song Hye Kyo akan menyapa para penggemarnya melalui dua proyek drama sekaligus. Drama Now, We Are Breaking Up yang dibintanginya bersama Jang Ki Yong akan tayang pada 12 November 2021.

Sementara itu, drama The Glory yang merupakan proyek reuninya dengan penulis skenario Kim Eun Sook belum mendapat jadwal tayang pasti. Namun drama baru Song Hye Kyo ini, kabarnya akan tayang pada semester II-2021.*

