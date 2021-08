SEOUL- Aktris Song Hye Kyo diketahui bersahabat dengan aktor Yoo Ah In. Terlebih keduanya bernaung di agensi yang sama, United Artist Agency.

Pada 17 Agustus, Yoo Ah In melalui Instagram menunjukkan dukungannya untuk mantan istri Song Joongki tersebut. Dia memposting foto sang aktris kala menjadi sampul majalah Vogue Korea terbaru.

Aktor tersebut kemudian menulis, “Selamat untuk awal yang baru! Song Hye Kyo yang lebih baru.” Segera setelah itu, Song Hye Kyo membalas dukungan sang aktor dengan serangkaian emoji hati di kolom komentar.

Song Hye Kyo diketahui akan comeback ke layar drama SBS mendatang Now, We Are Breaking Up. Saat ini dirinya sedang syuting drama bersama dengan aktor Jang Ki Yong.

Sementara Yoo Ah In bersiap untuk pemutaran perdana serial barunya “Hellbound” di Toronto International Film Festival (TIF) pada bulan September mendatang.

