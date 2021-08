JAKARTA - Nama Agatha Suci terkenal lewat ajang Indonesian Idol. Usia lulus dari ajang bergengsi tersebut, Agatha Suci eksis sebagai penyanyi top Tanah Air.

Namun setelah menikah, karier Agatha Suci mulai meredup. Dirinya sibuk sebagai ibu rumah tangga dan menjalani bisnis lain.

Kini, setelah enam tahun menikah, Agatha Suci kembali dunia tarik suara, dunia yang membesarkan namanya. Agatha Suci akan merilis Cintai Aku Lagi yang berhasil menjadi hits dengan lebih dari 2,5 juta pendengar.

Kemudian ia konsisten menghadirkan beberapa lagu seperti Bintang, Karena Kamu, Saat Cinta Hampa dan Selamanya. Jika ditotal, ia sudah 17 tahun berada di industri musik Indonesia.

"Aku rasa ini sebenarnya bukan karier yang ada di kepalaku. Basicly I am the one who always yang nggak pernah merencanakan sesuatu. I always go with the flow dan perjalanan 17 tahun ini nggak terus-terusan juga sih, karena aku juga sempet break, lalu nikah dan punya anak. Kemudian memutuskan untuk melakukan kesibukan lagi dan ternyata yang aku bisa lakukan dan aku cintai adalah bernyanyi, Performing and entertaining people. Karena melakukannya dengan cinta jadi kita nggak merasa kerja,”ujarnya.

Apakah dirinya kini berniat kembali lagi menghadirkan lagu baru?

"Di situasi pandemi sekarang ini pasti berpengaruh pada semua orang, juga pelaku bisnis dunia entertainment dan juga aku pribadi selaku pekerja seni. Cuman balik lagi ada hal–hal yang yang aku ngerasanya banyak banget orang-orang justru yang menemukan potensi baru dan akhirnya mau menggali potensinya itu selain apa yang mereka biasa lakukan. Akhirnya menjadi sesuatu yang baru yang mereka tidak mengira sebelumnya. Begitu juga dengan aku ya, sebenarnya kalo aku bukan menemukan tapi aku jadi lebih memastikan memang aku sebenarnya suka stay at home saja. Di rumah bisa melakukan apa saja, aku bisa masak, aku suka nata-nata rumah, jadi seperti mengukuhkan untuk melakukan sesuatu yang aku memang cintai juga. Segera aku akan memulai bisnis baru yaitu interior styling and everything, “pungkasnya.

