JAKARTA – Free Guy adalah film aksi dan komedi terbaru dari Shawn Levy yang mengisahkan tentang seorang pria, Guy, yang menyadari bahwa dirinya adalah tokoh sekunder dalam dunia video game. Meski beberapa aktor mengaku tertarik dengan film ini karena gemar video game, alasan Taika Waititi jauh berbeda; Ia bergabung karena butuh suasana baru dalam hidupnya.

Di film Free Guy, Taika berperan sebagai Antoine, seorang pemilik perusahaan video game yang senang bertingkah bak dewa dan mengatur jalannya permainan sesuka hatinya. Namun, di dunia nyata, Taika bukanlah pria yang senang bermain video game.

Dilansir dari CBR, Jumat (13/8/2021), Taika mengaku hanya pernah bermain beberapa video game yang remeh, seperti game ponsel atau Mario Kart. Ia pun mengaku bergabung dengan proyek Free Guy bukan karena Ia menganggap film tentang video game menarik, tapi karena Ia bosan menjadi sutradara dan menginginkan suasana yang baru.

“Aku sedikit kelelahan,“ ujar Taika, “jadi aku ingin melakukan sesuatu yang lebih mudah daripada menjadi sutradara, yaitu berakting!”

Sebelum menjadi Antoine di Free Guy, Taika sudah memiliki sepak terjang sebagai sutradara banyak film besar seperti What We Do in the Shadows dan Thor: Ragnarok. Filmnya yang berjudul Jojo Rabbit, tayang 2019 lalu, bahkan sempat memenangi Oscar.

Jojo Rabbit mengisahkan seorang anak laki-laki bernama Jojo yang sangat terobsesi menjadi tentara Nazi terbaik di era Perang Dunia 2. Sering mengobrol dengan Hitler di imajinasinya, Jojo akhirnya menemukan fakta bahwa ibunya adalah pemberontak rezim Hitler dan meninggal terbunuh karena berusaha menyelundupkan kaum Yahudi keluar Jerman. Sejak saat itu, pandangan Jojo pun mulai berubah terhadap Nazi Jerman yang selalu Ia agung-agungkan.

Karena tema berat yang dibawa Jojo Rabbit, tak mengherankan bila Taika merasa ingin istirahat sejenak dari menyutradarai film dan berperan sebagai tokoh penjahat yang kocak di film Free Guy.

Disutradarai Shawn Levy berdasarkan naskah garapan Matt Lieberman dan Zak Penn, Free Guy dibintangi oleh Taika, Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, dan Lil Rel Howery. Film ini akan tayang di bioskop mulai 13 Agustus ini.

