SHALOM Razade penampilannya semakin mirip dengan Wulan Guritno. Tak jarang, ibu dan anak ini pamer kekompakan bersama loh.

Shalom pun belum lama ini liburan ke Bali bersama keluarga, juga sang ibu. Shalom maupun Wulan banyak menghabiskan waktu di pantai.

Shalom misalnya, bersantai menikmati alam bebas dengan penuh kebahagiaan. Tak cuma itu, gaya pakaian Shalom dengan baju terbuka juga bikin terkesima.

Shalom pun menuliskan caption tentang liburannya di Bali.

"A day at @karmabeachclub always fun time," katanya.

Netizen tak hanya menyoroti momen liburannya, tapi penampilannya. Gaya Shalom ini bak hot girl yang selalu mencuri perhatian.

"Dont make me dazzled by your beuaty," kata ter***.

"Kok mirip Wulan Guritno ya," ujar ric***.

"Bikin gak bisa tidur," ungkap nich***.

"Kak punya mamah kayak Wulan Guritno pasti bangga banget, cantik, smart, stay healthy kalian," kata sil**.