PPKM kembali diperpanjang untuk menurunkan laju kasus Covid-19 di Indonesia. Sederet musisi terkena dampaknya, seperti yang dialami grup Dua Empat.

Dua Empat, yang terdiri dari Alvin Ghazalie dan Misi Lesar, memilih tetap produktif meski ekonomi terhimpit. Bercerita pada MNC Portal, mereka bahkan berhasil melahirkan 4 single dan satu album bertajuk 'Head In The Clouds', selama pandemi Covid-19.

"Di 2020 kami merilis 4 single, dan Juli 2021 album bertajuk 'Head In The Clouds' rilis. Bahkan, beberapa hari lalu kami merilis karya kolaborasi bersama Doa Mama Pictures yaitu Music Short Movie based on album terbaru kami," ceritanya, Kamis (5/8/2021).

Namun, Dua Empat tak menampik bahwa pandemi memaksa mereka, bahkan musisi di seluruh dunia untuk mengaktifkan mode 'bertahan hidup'. Terlebih, diberlakukannya kembali PPKM yang berarti aktivitas masih belum bisa sedikit longgar.

Duo Jazz Guitar asal Jakarta ini pun coba menuangkan pandangan terkait dengan bagaimana situasi industri musik pasca-PPKM. Menurut mereka, tidak akan jauh berbeda, karena protokol kesehatan akan terus berlanjut.

"Menurut opini kami, walaupun PPKM sudah berakhir, sepertinya jumlah gig atau konser belum akan berubah secara signifikan mengingat masih adanya protokol kesehatan yang menjadi persyaratan utama agar konser dan gig dapat berlangsung," terang musisi dengan akun Instagram @duaempatmusic tersebut.

Tapi optimisme Dua Empat terhadap industri musik tetap ada. Bagi mereka, kedepannya akan ada cara atau medium baru yang kreatif untuk berkarya dan bekerja di kondisi yang tak menentu. "Kami yakin akan ada celah terbuka untuk kesempatan baru yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya dan potensi lain yang bisa dimaksimalkan akan terus tergali. Sebab, tidak hanya profesi dan bidang musik yang terdampak, tapi semua sektor kehidupan," ungkap Dua Empat yang selama pandemi juga mengajar musik online dan mengerjakan single beberapa teman musisi. "Jadi, kita tak bisa menggantungkan apapun kepada kondisi dan keadaan, tapi justru harus mencoba berinovasi melakukan hal-hal baru agar bisa tetap produktif," tambahnya. Terlepas dari semua, Dua Empat sangat berharap agar para musisi dan masyarakat lainnya segera mendapatkan vaksinasi. Sebab, itu salah satu cara agar Indonesia bisa terbebas dari belenggu pandemi. "Lakukan apa yang diimbau pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi dosis lengkap dan terus disiplin jalani prokes karena ini akan mempercepat pulihnya perekonomian di Indonesia dan pada akhirnya sektor kreatif seperti musik begitu akan mulai berjalan normal lagi misal menggelar live performance buat para musisi," ungkap Dua Empat.