SOPHIA Latjuba baru berulang tahun ke-51 tahun. Di tengah usianya yang semakin tua, Sophia tetap mempertahankan body goals.

Sophia Latjuba pun banjir ucapan selamat di hari ulang tahunnya pada Minggu, 8 Agustus 2021. Gading Marten hingga Luna Maya beri ucapan selamat.

Lewat media sosialnya, Gading mengunggah potretnya bersama Sophia Latjuba, sambil menyematkan ucapan selamat ulang tahun.

“Hbd kakak @sophia_latjuba88 all the best ya,” kata sang aktor dikutip dari Instagram Story-nya, Minggu (8/8/2021).

Demikian juga Luna Maya hingga Yuni Shara yang menuliskan ucapan serupa di Instagram Story-nya.

“Happy birthday,” tulis Luna sambil mengunggah foto kenangannya bersama Sophia Latjuba. “Happy birthday @sophia_latjuba88,” kata Yuni Shara lewat platform yang sama.

Sementara itu, tepat di hari ulang tahunnya ini, mantan kekasih Ariel Noah tersebut mengunggah sejumlah potretnya yang masih awet muda dan cantik di usia 51 tahun.

“51 lapses around the sun under my belt. Unbelievable! I’m nothing but proud of myself. And so, the journey goes on. Can’t wait what’s in store,” tulisnya di keterangan foto.

Ibu dua anak ini juga berterima kasih atas ucapan dan doa di hari ulang tahunnya. “Terima kasih semuanya buat doanya hari ini. I love you all!” kata aktris sekaligus model berdarah Jerman itu.