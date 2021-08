ZARA Adhisty kembali eksis di Instagram. Ia malah mengunggah foto dengan kondisi tangan lebam.

Ya, sepertinya tak butuh waktu lama bagi Adhisty Zara untuk sejenak rehat dari sosial media. Setelah beberapa hari lalu memilih untuk menonaktifkan sementara akun sosial medianya, kemarin mantan personel JKT48 ini mulai kembali mengabadikan aktivitasnya di Instagram.

Pada Sabtu, 7 Agustus 2021 kemarin, Zara pertama kali mengunggah video kebersamaannya. Dalam unggahannya, Zara terlihat bermain dengan kucing peliharaannya dengan iringan lagu dari Rex Orange County berjudul. It Gets Better.

Akan tetapi, tangan kanan gadis 18 tahun tersebut sempat menjadi sorotan. Pasalnya, terlihat lebam pada tangannya saat ia hendak memegang kucing berbulu putih yang ada di hadapannya.

Tidak diketahui apa yang membuat tangan bintang film Mariposa itu menjadi lebam. Ia justru tampak melanjutkan Instagram Storynya dengan merepost ucapan selamat kembali dari Ernest Prakasa. "Welcome back @zaraadhsty. Learn from your mistakes & may you grow stronger," tulis Ernest. "Thank you om," balas Zara. Sebagaimana diketahui, Zara memilih untuk menonaktifkan akun Instagramnya usai video dan foto mesranya dengan Niko Al Hakim beredar luas. Hal yang sama juga sempat dilakukan oleh mantan suami Rachel Vennya tersebut, terlebih saat dirinya dituding melakukan pelecehan terhadap wanita melalui Live Instagram.