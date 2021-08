JAKARTA - Aktris Sophia Latjuba genap berusia 51 tahun, pada 8 Agustus 2021. Bertepatan dengan momen spesial tersebut, aktris berdarah Jerman itu kemudian mengunggah tiga foto dirinya di Instagram.

“51 lapses around the sun under my belt. Unbelievable! (Ulang tahun ke-51. Luar biasa),” kata ibu dua anak tersebut mengawali keterangannya seperti dikutip dari Instagram, pada Minggu (8/8/2021).

Dalam lanjutan keterangannya, Sophia Latjuba mengungkapkan, “Aku bangga pada diriku dan hidup masih akan terus bergulir. Tak sabar dengan menanti kejutan apa di depan. Terima kasih semua buat doanya hari ini. Aku cinta kalian semua.”

Momen spesial sang aktris dibanjiri ucapan selamat dari sederet selebriti hingga penggemarnya. Aktris Wulan Guritno menuliskan, “Selamat ulang tahun @sophia_lajutba 88. Yang terbaik.”

Aktris Karina Suwandi berkomentar, “Selamat ulang tahun gorgeous. Pokoknya, sehat terus. Bahagia dan makin glowing ya. Luv.” Ucapan lainnya datang dari presenter Alvin Adam, “Happy blessed day, Sof. Semua yang terbaik untukmu.”

Tak hanya memberikan ucapan selamat, sebagian besar warganet tampak terpesona dengan kecantikan sang aktris di usianya yang sudah 51 tahun. "Aku kira masih 31 tahun. Awet muda sekali," ungkap seorang warganet. Lainnya berkomentar, "Mbak Sophia selalu segar dan tidak pernah layu." Seorang pengguna Instagram menambahkan, "Happy birthday, Tante vampire! Awet muda, sehat selalu."