SEOUL - Institut Riset Bisnis Korea merilis peringkat brand reputation aktor drama Korea. Ada 50 aktor yang dinilai berdasarkan empat faktor: peliputan media, partisipasi, interaksi, dan indeks komunitas sepanjang 8 Juli hingga 7 Agustus 2021.

Dari analisa data tersebut, aktor Hospital Playlist Jo Jung Suk berada di puncak peringkat dengan indeks reputasi brand di angka 4,4 juta. Kata kunci pencarian sang aktor di Internet, meliputi manis, ramah, dan cute.

Sementara kata kunci terkait sang aktor yang juga banyak dicari warganet adalah Hospital Playlist, Jeon Mi Do, dan Gummy. Skor positif-negatif sang aktor menunjukkan hasil positif dengan nilai 83,52 persen.

Peringkat kedua, diisi oleh aktor Nevertheless, Song Kang. Dia memiliki indeks reputasi brand mencapai 4,29 juta. Sementara aktris The Penthouse 3, Kim So Yeon berada di peringkat ketiga dengan indeks reputasi brand di angka 4 juta.

Berikut daftar 10 besar aktor drama Korea dengan indeks reputasi brand terbaik seperti dikutip dari Soompi, Minggu (8/8/2021): 1.Jo Jung Suk (Hospital Playlist 2) 2.Song Kang (Nevertheless) 3.Kim So Yeon (The Penthouse 3) 4.Lee Ji Ah (The Penthouse 3) 5.Han So Hee (Nevertheless) 6.Jeon Mi Do (Hospital Playlist 2) 7.Jang Ki Yong (My Roommate is a Gumiho) 8.Jung Kyung Ho (Hospital Playlist 2) 9.Yoo Yeon Seok (Hospital Playlist 2) 10.Lee Ha Na (Voice 4)