JAKARTA - Aktris remaja Adhisty Zara sempat menonaktifkan akun Instagram pribadinya, pada 2 Agustus silam. Kala itu, bintang film Dua Garis Biru tersebut kembali terjerat skandal video tak senonoh.

Video dirinya berciuman mesra dengan mantan suami Rachel Vennya, Niko Al Hakim, tersebar luas di media sosial. Tanpa pernyataan resmi apapun, dia memilih rehat dari media sosial.

Kini, Adhisty Zara kembali aktif di Instagram. Dia menandai comeback tersebut dengan mengunggah sederet video dan foto di Insta Story, pada 7 Agustus 2021. Salah satunya, datang dari komika dan sutradara Ernest Prakasa.

“Welcome back @zaraadhsty. Learn from your mistakes & may you grow stronger (Selamat datang kembali Adhisty Zara. Belajarlah dari kesalahanmu dan semoga kau tumbuh lebih kuat),” ujar Ernest yang ditanggapi sang aktris dengan, “Terima kasih, Om.”

Baca juga: Hasyakyla Utami Lelah Terima Imbas Kelakukan Adhisty Zara

Video ciuman dengan Niko Al Hakim merupakan skandal kedua yang menghampiri Adhisty Zara, kurang dari setahun terakhir. Pada 19 Agustus 2020, dia menjadi buah bibir publik setelah merilis video tak senonoh di Insta Story. Dalam video berdurasi kurang dari 20 detik itu, Zaki Pohan tampak meremas payudara Zara. Tak hanya sekali, aksi itu dilakukan pria tersebut sebanyak dua kali. Setelah viral, video itu kemudian dihapus oleh Adhisty Zara.* Baca juga: Angel Lelga Klaim Menikah dengan Vicky Prasetyo Kesalahan Besar