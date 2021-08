MALAM ini Selasa 3 Agustus pukul 21.00 WIB, Mikrofon Impian GTV akan kembali hadir untuk mengobati kerinduan para penonton setia GTV. Kembalinya Mikrofon Impian, ada memunculkan tema yang berbeda di setiap episodenya sebagai sebuah kebaruan. Malam ini, tema yang akan diambil adalah mengenai “Kerajaan Impian”. Dengan diangkatnya tema tersebut, para pengisi acara akan menggunakan baju kerajaan. Tak hanya menggunakan baju kerajaan, saat opening Okky sebagai pembawa acara akan diarak dengan sisingaan yang merupakan kesenian khas daerah Subang – Jawa Barat saat mengumumkan sayembara di Kerajaan Impian. Diceritakan sayembara yang akan diumumkan Okky adalah : barangsiapa kontestan Mikrofon Impian yang bisa membuat putri Wika Salim terhibur maka dialah yang akan menjadi pemenangnya.

Pada episode Rabu 4 Agustus, tema yang akan diambil adalah suasana Olimpiade. Acara akan dibuka dengan opening marching band yang membuat panggung Mikrofon Impian lebih meriah. Sedangkan, para kontestan yang berebut hadiah uang tunai puluhan juta rupiah pada mala itu akan berdandan ala atlet dari berbagai cabang olahraga. Makin seru di episode Kamis 5 Agustus, para Juri dan juga kontestan yang hadir akan tampil memerankan karakter bintang – bintang populer yang menjadi ikon dunia hiburan.

Kembalinya MIkrofon Impian sebagai ajang kompetisi bernyanyi yang memberi hadiah langsung uang tunai puluhan juta rupiah menjadi program yang dangat ditunggu – tunggu. Kehadiran dewan juri pun menjadi sesuatu yang patut ditunggu dengan berbagai komentarnya yang lucu dan menghibur. Ada Iis Dahlia, Charly Van Houten, Vega Darwanti dan Danang akan mengolah kemampuan bernyanyi para peserta dan menggali sisi kehidupan mereka. Dipandu Okky Lukman yang pandai membangun suasana, Mikrofon Impian akan banyak menghadirkan banyak kejutan dan juga penuh tawa.

Bagaimana keseruan tema hari ini hingga Kamis malam nanti di Mikrofon Impian? Siapakah yang akan menjadi juara bertahan pekan ini? Saksikan Mikrofon Impian – Sing For The Star setiap Selasa - Kamis pada pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program MIkrofon Impian – Sing For The Stars juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

