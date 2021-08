JAKARTA - Greysia Polii dan Apriyani Rahayu menang melawan pasangan ganda putri Badminton China di Olimpiade Tokyo 2020, Senin (2/8/2021). Dengan begitu, pasangan ini menyumbang emas untuk Indonesia.

Netizen di media sosial langsung riuh ikut berbahagia dengan kemenangan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu tersebut. Tak hanya netizen, sahabat dekat Greysia, Agnez Mo, pun terpantau memberikan ucapan selamat di Instastory-nya.

Di slide pertama, dia memperlihatkan foto kemenangan Greysia dan Apri seusai pertandingan digelar. Lalu, ada foto pernikahan Greysia juga di sana. "The Best," tulis Agnez di foto tersebut.

Tak hanya satu foto, Agnez Mo pun menunjukkan kedekatan dia dengan Greysia yang sudah terjalin sejak lama. Ya, mereka berdua memang sudah bersahabat sejak dulu dan tali persahabatan itu masih terikat kencang hingga sekarang.

Agnez di foto berikutnya memperlihatkan chat dia dengan Greysia saat pebulutangkis itu berhasil menang di 2014. "Still have this screenshot dari 2014. Greysia Polii dan hari ini kamu mendapatkan medali emas di Olimpiade. I'm so freaking proud of you," tulis Agnez.

Di foto berikutnya, di sini Agnez memperlihatkan kalau mereka memang sedekat itu hubungan persahabatannya. Seorang penyanyi kelas dunia seperti Agnez masih mau me-makeup-kan Greysia. Gemas sekali bukan?

Lagi, di foto lainnya Agnez memperlihatkan bagaimana dia dan Greysia Polii dekat sekali hubungannya. Pertemanan itu benar-benar sudah seperti keluarga dan Agnez merasa sangat bangga dengan sahabatnya tersebut.

Kedekatan Agnez Mo dan Greysia Polii sejatinya bukan rahasia umum. Mereka dengan terang-terangan memperlihatkan itu ke publik dan membuat masyarakat ikut senang dengan kedekatan mereka berdua yang selalu saling support satu sama lainnya.

Agnez Mo dan Greysia Polii sendiri sudah bersahabat sejak remaja. Mereka berdua bertemu di Gereja yang sama dan sejak itulah kedekatan di antara mereka terus terjalin hingga sekarang.

Di foto ini, Agnez terlihat begitu sayang dengan sahabatnya tersebut sampai dia rasanya tak mau melepaskan pelukannya pada Greysia Polii.

So, itu dia beberapa bukti kedekatan dan persahabatan Agnez Mo dan Greysia Polii. Mereka adalah dua wanita hebat di bidangnya masing-masing dan dari mereka tentunya kita bisa belajar untuk saling dukung antar sahabat itu penting. Tampil kompak juga boleh, lho, buat seru-seruan seperti mereka pakai baju putih-putih seperti ini.

