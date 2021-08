JAKARTA - Olimpiade Tokyo 2020 tengah berlangsung. Mundurnya atlet senam Amerika Serikat Simon Biles menjadi pemberitaan besar dalam ajang kali ini. Ia terpaksa mundur demi kesehatan mentalnya, karena mendapatkan tekanan dan beban besar yang ditanggung.

Film The Weight Of Gold adalah salah satu film dokumenter tentang Olimpiade. Film ini juga mengangkat kesehatan mental yang diterima oleh para atlet. Banyak yang tidak mengetahui bagaimana mental para atlet yang ikut berlomba dalam ajang olahraga ini.

Baca Juga:

Shalom Razade Pamer Kulit Mulus Mirip Wulan Guritno, Netizen: Calon Istriku

Kata sang Kakak Soal Curahan Hati Amanda Manopo Usai Ibu Berpulang

Film ini menghadirkan wawancara dari atlet-atlet yang pernah berlomba di Olimpiade seperti Michael Phelps, Jeremy Bloom, Lolo Jones, Gracie Gold, Bode Miller, Shaun White, Sasha Cohen, David Boudia, dan Katie Uhlaender.

The Weight Of Gold hadir di Klik Film. Selain itu, beberapa film juga hadir seperti Minamata. Film ini tayang perdana pada Festival Film Berlin 2020. Film yang diangkat dari buku berjudul sama karya Aileen Mioko Smith dan Eugene Smith ini menceritakan tentang seorang fotographer bernama Eugene Smith (Johnny Depp) yang mendapat tawaran proyek besar dari seorang pimpinan majalah Life bernama Robert Hayes (Bill Nighy) untuk meliput situasi yang terjadi di Jepang. Smith akhirnya pergi ke Kota Minamata yang ternyata sedang dilanda kasus pencemaran merkuri.

Smith akhirnya memutuskan untuk mengungkap kasus tersebut dengan mengabadikan setiap momen yang ada di Minamata. Dalam menjalankan tugasnya, Smith harus berhadapan dengan sebuah perusahaan kimia besar bernama Chisso yang diduga menjadi dalang utama di balik kasus ini. Berhasilkah Smith memperlihatkan kondisi Minamata ke dunia luar?

A Witness Out Of The Blue, Film ini tayang perdana di Festival Film Asia Hongkong pada 18 Oktober 2019 sebelum film tersebut dirilis di bioskop-bioskop Hong Kong pada 24 Oktober 2019. Film tersebut juga ditayangkan di Festival Film Internasional Rotterdam 28 Januari sampai 1 Februari 2020. Cerita bermula pasca kejadian perampokan di toko Perhiasan, Polisi menemukan kasus pembunuhan. Diketahui korban yang merupakan DPO kasus perampokan toko Perhiasan dibunuh. Namun, tidak ada satu orang saksi pun yang melihat pembunuh tersebut, kecuali seekor burung. Lin Faliang (Louis Cheung) seorang Polisi yang menyukai binatang berusaha berkomunikasi dengan burung nuri. Karena Inspektur Yip tidak mempercayai binatang lantas Lin Faliang membawa burung nuri tersebut sebagai bahan penyelidikannya. Sementara itu, Wang Xin Yuan yang sudah mengetahui bahwa dirinya sedang dicari Polisi berusaha bersembunyi di tempat orang lain. Bagaimana Lin Faliang mengungkap kasus pembunuhan ini dengan bantuan burung Nuri?

Kemudian Still Mine, film drama romantis Kanada 2012. Film ini dirilis terbatas di Festival Film Internasional Toronto 2012 dan dirilis umum pada 3 Mei 2013. Ditulis dan disutradarai oleh Michael McGowan dan berdasarkan kisah nyata, film ini dibintangi James Cromwell sebagai Craig Morrison , seorang petani di pedesaan St. Martins, New Brunswick yang berjuang melawan birokrat pemerintah (Jonathan Potts) untuk mendapatkan hak membangun rumah baru untuk istrinya yang sakit Irene (Geneviève Bujold) ketika rumah mereka yang ada, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kesehatan istrinya. Film ini meraih tujuh nominasi di Penghargaan 1st Canadian Screen Awards, termasuk Film Terbaik, Aktor Terbaik (Cromwell), Aktris Terbaik (Bujold), Skenario Asli Terbaik (McGowan), Sinematografi Terbaik (Brendan Stacy), Pengeditan Terbaik (Roderick Degrades) dan Terbaik Skor Asli (Hugh Marsh, Don Rooke dan Michelle Willis). Cromwell memenangkan penghargaan Best Performance by an Actor in a Leading Role.

Lore. Film ini berawal ketika perang dunia kedua terjadi dan merenggut banyak korban jiwa, ketika wilayah Jerman telah terpecah menjadi beberapa bagian dan berada dibawah kendali Amerika, Rusia, Inggris, hingga Prancis, disaat suasana duka semakin menyelimuti rakyat Jerman akibat kematian Hitler, kebahagiaan dari seorang wanita muda bernama Lore juga ikut terenggut. Dibawah kondisi mencekam akan timbulnya peperangan, Lore terpaksa melintasi hutan dan sungai sejauh ratusan kilometer untuk menyelamatkan keluarganya. Ayah Lore yang merupakan anggota nazi, dan sedang berada di dalam ancaman penangkapan. Untuk menyelamatkan nyawanya, Lore (Saskia Rosendahl) beserta empat saudaranya terpaksa meninggalkan kediaman mereka, berusaha bertahan hidup dan mencoba melintasi 900km penuh bahaya, dari bertemu mayat yang telah membusuk, meminta bahan makanan kepada penduduk sekitar dengan memanfaatkan benda yang mereka miliki, hingga bertemu seorang pria asing yang mengaku sebagai seorang Yahudi bernama Thomas (Kai Malina), sembari terus memupuk asa untuk menuju kediaman nenek mereka. Lore bersama keluarganya berusaha untuk dapat menuju rumah neneknya.

Midway To Love. Ketika acara televisi yang dipandu ratingnya mulai turun, pihak televisi pun ingin merubah format tayangannya. Namun, Dr. Rachel August yang berprofesi sebagai psikolog ini menolaknya dan memilih untuk cuti, agar bisa kembali ke kampung halamannya. Di sini ia kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya di SMA. Namun, ia masih memiliki kontrak dengan televisi dan harus melanjutkan acara yang ia pandu dengan format baru. Rachel dalam kebimbangan dan harus menentukan pilihan masa depannya, apakah harus tinggal di kampung bersama kekasihnya, atau pergi ke kota melanjutkan kariernya?