PARA musisi terus menyuarakan antipembajakan dengan berbagai cara. Walaupun pandemi, mereka tak putus asa melindungi karya musiknya masing-masing.

Seperti deretan musisi Tanah Air berikut, pada September nanti mereka akan mengibur para gamer di tengah pandemi. Para musisi siap menggelar konser musik virtual yang meriah.

Beberapa musisi tersebut adalah Aska vokalis Rocket Rockers, BengBeng gitaris Pasband, Ivan vokalis Glory of Love, dan Mamat Skill gitaris Glory of Love. Mereka bersiap menggebrak panggung musik Root of Satoshi Nakamoto Guitar Fest walau secara virtual.

Di masa pandemi ini, konser dari panggung ke panggung memang tidak bisa. Karenanya, sejumlah event pun dilakukan lewat daring.

Baca Juga: Wulan Guritno Pakai Celana Mini, Komentar Anya Geraldine Bikin Gaduh

Dikatakan Agus Artemis yang juga mewakili Cryoptiz Game Championship & Music Event mengatakan, sudah saatnya para musisi kembali berkarya walau pandemi belum berlalu. Ajang kompetisi game sangat bisa disatukan dengan musik. "Selain menghibur gamer, acara musik virtual ini juga bisa menjadi kesempatan bagi semua musisi di seluruh Indonesia untuk mengenal NFT," ujar Agus lewat keterangan PUBG Cryptoiz Championship (PCC). Dia menjelaskan, NFT bahkan disebut-sebut sebagai masa depan para musisi. "NFT bisa menghapus ketidakadilan pada musisi dan memberantas pembajakan hasil karya seni," tutupnya.