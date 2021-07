SEOUL - Sowon siap memulai lembaran baru dalam kariernya. Mantan leader GFRIEND tersebut dalam proses bergabung dengan IOK Entertainment dan kemungkinan besar memulai karier aktingnya.

IOK Entertainment merupakan agensi yang menaungi banyak aktor dan aktris bertalenta Korea seperti Go Hyun Jung, Jo In Sung, and Kim Ha Neul. Sementara dari kalangan idol yang bergabung di agensi ini ada mantan member Secret Hyosung, Lee Young Ja dan Kim Sook.

Pada Kamis (29/7/2021), portal media lokal Newsen mengabarkan proses diskusi antara IOK Entertainment dan Sowon. Walaupun belum resmi tanda tangan kontrak, namun Sowon kabarnya sudah secara verbal setuju menjadi anggota baru keluarga IOK Entertainment.

"Kami sedang mendiskusikan kemungkinan kontrak (Sowon) dengan pandangan yang menguntungkan," kata agensi saat ditanya soal rumor tersebut, seperti dilansir Soompi.

Sowon saat ini berstatus tanpa agensi setelah GFRIEND tak memperpanjang kontrak dengan Source Music. Pada 18 Mei lalu, seluruh member GFRIEND menulis surat perpisahan yang menyatakan girlband ini telah bubar.

