JAKARTA- Seleb TikTok Juy Putri belakangan membuat heboh jagat maya. Hal tersebut lantaran dirinya menggelar pesta ulang tahun di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 belum lama ini.

Tak sedikit netizen yang kemudian mengkritik perbuatannya tersebut. Sadar dirinya menjadi bahan perbincangan netizen, Juy Putri pun membuat klarifikasi dan meminta maaf.

Kendati demikian, salah satu netizen tampaknya masih belum puas. Dia pun mengutarakan tanggapannya terkait klarifikasi sang seleb aplikasi berbagi video itu.

BACA JUGA:

- Iis Dahlia Emosi Fotonya Dicatut untuk Penipuan PCR Palsu

- Rezky Aditya Abaikan Gugatan, Wenny Ariani Tetap Tagih Tes DNA

"Juy Putri klarifikasi di party tanpa jilbab, klarifikasi pakai jilbab. Kalau lagi senang-senang nggak ingat tuhan ya? giliran ada masalah, baru ingat tuhan. By the way, itu klarifikasi kok suaranya dilemes-lemesin kenapa ya," ujar netizen tersebut dikutip dari akun instagram @top_world.idn, Kamis (29/7/2021).

Pria itu kemudian menambahkan permintaan maaf Juy Putri belum cukup. Dia bahkan menyebut tindakan seleb TikTok itu hanya ajang mencari simpati belaka.

Dia bahkan membandingkan kasus Juy Putri dengan tukang bubur yang harus membayar denda Rp5juta. "Tukang bubur didenda 5 juta, eh itu mereka jualan lho ya bukan pesta ulang tahun. Harusnya yang senang-senang kayak kamu gini, hukumannya lebih berat dong. Apa? fansnya nggak terima? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya lagi. Tindakan pria itu pun mendapat dukungan penuh dari netizen. Bahkan netizen lain pun turut mengucapkan rasa terima kasih karena sudah mewakili perasaan mereka. Bahkan tak sedikit netizen yang mengomentari "Keren bang, udah berani menyuarakan hati kita," tulis netizen. "Jilbab dijadikan tameng, parah!" sahut netizen lainnya. (nit)