SELEB TikTok Juy Putri pun minta maaf setelah viral merayakan ulang tahun di tengah PPKM Level 4. Namun netizen tak puas dengan hal tersebut.

Lantas muncul video seorang pria geram mengutarakan tanggapannya melihat tingkah laku Juy.

"Juy Putri klarifikasi di party tanpa jilbab, klarifikasi pakai jilbab. Kalau lagi senang-senang nggak ingat tuhan ya? giliran ada masalah, baru ingat tuhan. By the way, itu klarifikasi kok suaranya dilemes-lemesin kenapa ya," ujar sang pria dikutip dari akun instagram @top_world.idn, Rabu 28 Juli 2021.

Pria itu juga menuturkan bahwa hanya dengan klarifikasi permintaan maaf semua ini tidaklah cukup. Bahkan, dia menyebut tindakan seleb TikTok itu hanya ajang mencari simpati belaka. "Cari simpati sama netizen? nggak mempan putri, netizen nggak butuh klarifikasi mu. Yang dibutuhkan netizen itu cuma pengumuman, pengumuman bahwa kamu dihukum oleh satgas covid. itu yang dibutuhkan netizen," tutur dia. "Tukang bubur didenda 5 juta, eh itu mereka jualan lho ya bukan pesta ulang tahun. Harusnya yang senang-senang kayak kamu gini, hukumannya lebih berat dong. Apa? fansnya nggak terima? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya lagi. Tindakan pria itu pun mendapat dukungan penuh dari netizen. Bahkan netizen lain pun turut mengucapkan rasa terima kasih karena sudah mewakili perasaan mereka. Bahkan tak sedikit netizen yang mengomentari penampilan Juy. "Keren bang, udah berani menyuarakan hati kita," tulis netizen. "Jilbab dijadikan tameng wkwkw parah!" tulis netizen lainnya. "Setuju pake banget," tulis netizen. "Emang harus ditindak nih," tulis netizen lainnya.