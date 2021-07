JAKARTA - Penyanyi Nadin Amizah mengabarkan bahwa dirinya kembali terpapar Covid-19. Kabar kurang menyenangkan tersebut diumumkan olehnya melalui akun Instagram Storynya beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya, gadis 21 tahun ini mengaku kesal lantaran dirinya kembali dinyatakan positif Covid-19. Padahal satu bulan lalu, dirinya baru saja negatif dari Covid-19.

"Baru dapet hasil pcr dan ternyata gue positif lagi dg ct 37,3. Sumpah sebel, jarang bgt nemu artikel ada org yang kena reinfeksi dalam kurun waktu SECEPET ini," tulis Nadin di Instagram Storynya.

"Beneran baru tgl 26 juni kemarin, BENAR2 BARU SEBULAN, dinyatakan negatif. sekarang tgl 26 positif lagi. Yang sekarang ga sedih ga apa, bener2 cuma sebel," sambungnya.

Pelantun Bertaut ini semakin kesal lantaran dirinya termasuk jarang keluar rumah usai terpapar Covid-19 bulan lalu. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya jarang keluar rumah, termasuk menerima tamu.

"Sebel karna dari semenjak negatif gue nurut bgt dirumah dan cuma keluar kalau beli makan, take away, belanja bahan makanan karena perlu, ketemu org terbatas dirumah aja (semuanya negatif kecuali gue). this is ridiculous. maaf kalau kesannya ga sensitif cuma emosi banget," sambungnya.

Kendati kali ini dirinya hanya mengalami gejala ringan dari Covid-19, ia menyadari bahwa ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari Covid-19. Yakni untuk tidak memforsir badan dan lebih memaksimalkan olahraga.

"Pelajarannya adalah untuk teman2 yang udah negatif dan masih masa recovery, jangan forsir badannya dulu yaa. Pelajaran bgt selama sebulan ini dg niat mau sehat aku maksimalin intensitas olahraga, malah backfire. sehat2 guyssss okeeehhh!!!" paparnya.

"Tapi yang kali ini jauh lebih tanpa gejala, bisa nyium dg baik dan ga diare sama sekali, alhamdulillah. semoga sampai ct diatas 40 gini terus. peluk virtual," tandasnya.

