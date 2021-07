VANESSA Angel terbukti sangat mencintai suami, Bibi Ardiansyah. Bahkan, Vanessa Rela jika suaminya berselingkuh daripada meninggal dunia.

"Gue lebih pilih dia selingkuh, deh, setidaknya, dibanding dia pergi meninggal gitu, ya," kata Vanessa, dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Rabu (28/7/2021).

Vanessa mengaku serius dengan ucapannya. Setidaknya, dia masih bisa melihat sosok Bibi di dunia jika berselingkuh dengan perempuan lain.

"Kan, ini berandai-andai. Dibanding dia meninggal, gue lebih pilih dia selingkuh, setidaknya gue tahu dia masih ada, gue masih keep it to myself cinta gue," kata ibu satu anak ini.





Vanessa tak rela ditinggalkan Bibi lantaran mengingat jasanya selama dia menghadapi kondisi sulit. Contohnya ketika dia dihujat netizen karena tersandung kasus hukum. Seperti diketahui, Vanessa dan Bibi menikah pada 15 Desember 2019. Saat itu, pernikahan mereka dilangsungkan secara diam-diam di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.