SEOUL - D.O EXO mendapat banyak dukungan dari sahabat, setelah merilis mini album solo perdananya, ‘Empathy’, pada 26 Juli silam. Dukungan itu salah satunya datang dari aktor Lee Kwang Soo.

Mantan bintang Running Man itu diketahui mengunggah cuplikan layar streaming lagu terbaru D.O, Rose melalui Insta Story, tak lama setelah lagu itu dirilis. Kedua aktor itu bersama Jo In Sung menjalin persahabatan, setelah dipertemukan dalam drama It’s Okay, That’s Love, pada 2014.

Album ‘Empathy’ berhasil memuncaki chart Top Albums iTunes di 59 negara, setelah 24 jam dirilis. Selain Indonesia, album itu juga mendominasi peringkat iTunes di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Kamboja, hingga Jepang.

Tak hanya itu, album itu juga berhasil menempati peringkat satu chart album harian Hanteo Chart, Synnara Record, hingga HOTTRACKS. Di China, ‘Empathy’ juga berhasil mendominasi chart penjualan album digital di QQ Music, Kugou Music, dan Kuwo Music.

Sementara itu, mini album ‘Empathy’ terdiri atas delapan lagu dengan Rose sebagai title track. D.O EXO diketahui menulis sendiri lirik lagu tersebut.*

